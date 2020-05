Osorio afirma que México no tenía plantel para vencer a Brasil en Rusia

"yo reuní a todos mis jugadores y les pregunté si estábamos preparados para jugar contra Brasil, la respuesta fue silencio, yo dije 'yo estoy preparado porque me preparado 30, 40 años para jugar contra los mejores' pero es muy difícil transmitirle al jugador esa manera de pensar", añadió para ESPN Brasil.

Por otro lado admitió que cometió errores en el partido contra Suecia, "Yo me equivoqué, en el intermedio el resultaba estaba 0-0 y yo hice cambios para atacar porque nunca he hecho cambios para empatar y me equivoqué; yo tomó la decisión de seguir atacando y perdimos", agregó.