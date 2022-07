Orbelín Pineda acepta que dudó de tener la calidad para jugar en el futbol de Europa

"Le platiqué (al Tata) del primer día que me llegó la oferta (del Celta de Vigo) porque corría un riesgo de no jugar en Cruz Azul, pero le dije: 'me voy a preparar bien para el club al que me vaya a competir en Europa' y eso te da la confianza y el respaldo para buscar tu sueño y trascender".