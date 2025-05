Orbelín se considera uno de los "grandes" del Tri y sueña con la Copa del Mundo

“ En ese rato me he dado cuenta y los jugadores que estamos aquí y ahora yo soy de los grandes….y me tocaba venir años atrás, y venía con el proceso de conciliarme con la Selección y bueno, ahora me toca estar con experiencia, tratar demostrarme lo mejor posible con mis compañeros, tratar de apoyar a los que se vienen sumando y creo que eso es la base para seguir orientando a todos los compañeros, a todos los chavos que vienen con una ilusión y tratar de ayudarlos”, maniestó.