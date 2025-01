Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, confesó que César ‘Chino’ Huerta no era un jugador de su agrado y que fueron sus asistentes los que le convencieron de llamar al actual futbolista de Pumas al Tri.

En entrevista con Faitelson Sin Censura, el ‘Vasco’ reveló que el ‘Chino’ no le convencía y que lo observaba cuando estaba dirigiendo al Mallorca en el futbol español.

“ Chino, (anda) muy bien, no lo quería yo. Lo digo públicamente, ya lo sabe el Chino. No sé, no me gustaba, lo veía yo desde España y decía: ‘¿Ese pinche jugador qué? Si no tuviera pelo, si no sé qué…yo entre mis locuras”, señaló Aguirre.

Además, el entrenador del Tri contó que tuvo un intercambio en el pasado con Huerta, que parece tiene todo listo para isre al Anderlecht de Belgica, cuando era DT del Monterrey.

“Yo te cuento uan historia con el pinche Chino. Yo con Monterrey fuimos un partido amistoso a Houston. El Chivas de Vucetich y yo con Monterrey…en una entrada así luego le dije ‘ya cállate payaso’ no sé qué. Yo vuelvo y le grito al Chino y le digo ‘chinga tu madre' y él me dice ‘la tuya’. Entonces me gustó mucho, me gustó que el chavo no se asustara con el viejo payaso que lo insultó y se lo dije”, recordó el Vasco.

“ También le dije que yo no lo quería y que mi cuerpo técnico fue el que me convenció. Y vino (al Tri) por mi cuerpo técnico. Hoy estoy convencidísimo que tenía un enome prejuicio y que estaba equivocado con él”, agregó.

Finalmente, Aguirre espera que Huerta se vaya al futbol europeo, al igual que Jesús Orozco Chiquete: “Debe jugar en Europa y ojalá que ahora que estaba viendo a Chiquete que ojalá también se vaya para allá. Son chavos jóvenes y mexicanos. Me ayudarían muchísimo".

Aguirre espera que Orbelín Pineda no vuelva a Chivas

Javier Aguirre también habló del presente de otros dos talentosos futbolistas mexicanos como Orbelín Pineda y Roberto ‘Piojo’ Alvarado, de quienes destacó su gran nivel y picardía.

“Tienen todo el potencial. Me han sorprendido gratamente ambos. Porque tienen su puntito, no te creas, son cabrones. Leí que a Orbelín lo quieren repatriar, pero ojalá se quede por allá (en Europa). Insisto, no tengo nada contra los equipos mexicanos, pero ya que dio el salto que se quede por allá” destacó el DT del Tri.

“ Y el ‘Piojo’ es pícaro, es bravo, es valiente. No lo pude usar porque estaba en el límite de su lesión con Chivas, pero son jugadores espectaculares los dos”, concluyó Aguirre.

