Ante la falta de minutos en el futbol europeo, algunas jugadoras mexicanas como Cristina Ferral y Bianca Sierra han decidido dejar el futbol europeo para tener mayor continuidad en la Liga MX Femenil . Ahora está muy cerca el regreso de Cecilia Santiago quien no ha tenido continuidad en el PSV tras dejar al América y Kiana Palacios que ha perdido protagonismo en la Real Sociedad y podría unirse a las Águilas.

Al respecto, la entrenadora del Tricolor Mónica Vergara, dio su postura y apuntó que: "Beneficia a las jugadoras, siempre he puesto una balanza. ¿Qué va hacer, a qué le vas a sacar más provecho? ¿A estar en un equipo europeo en donde no tienes minutos o puedes tener quizás el mejor entrenamiento que el que tenías allá y eso te beneficia para poderle dar el brinco a otra liga y poder regresar a Europa? Eso es en lo único en lo que yo me baso, es que siempre es importante que los jugadores cuenten con minutos en la liga en la que están, porque eso es lo que les da verdaderamente la experiencia".