Volvió a hablar Miguel Herrera, ahora se pronunció sobre Javier 'Chicharito' Hernández, a quien elogió y aunque señaló que lo ve como un gran ídolo del futbol mexicano, apuntó que no está aún al nivel de otros legendarios futbolistas 'aztecas'.

"Hoy sinceramente no veo a un jugador que llegue a los niveles de Hugo Sánchez, Rafa Márquez, de Cuauhtémoc (Blanco), no hay, hay unos muy buenos, de gran capacidad, carisma, Ochoa, Lozano ojalá llegue, pero de ser ídolos, todavía no ha salido un mexicano. Chicharito vivió un gran momento, tuvo una situación desafortunada del técnico en el Manchester, tuvo que salir, ha tenido una carrera extraordinaria, se nos olvida que es el máximo goleador de la Selección Mexicana, pareciera que no hizo nada, el tipo es el que más goles ha metido, no se dice fácil", apuntó.

Asimismo, reveló como fue que le informó sobre su suplenecia en el Mundial de Brasil 2014 en beneficio de Giovani dos Santos y Oribe Peralta.

"Yo hablo con Javier, es una gran persona, profesional, no venía jugando constantemente, su técnico no lo quería, le dije que su nivel de juego no estaba en su mejor momento. Los demás entrenaban en otro ritmo, lo hablé, él estaba molesto, entrenaba molesto, quería jugar, entrenaba bien, lo convencí para que fuera un revulsivo para el equipo. Tenía una competencia sana y en un alto nivel, pero tenía que ser justo, creo que le llegué bien a Javier ya que entraba y se mataba", añadió en charla con Mara Castañeda.

Por otro lado, reiteró su molestia por haber sido cesado como director técnico del América y aunque indicó que Santiago Baños, presidente del equipo, le aseguró que no tenía planeado un cambio en el banquillo, fue un directivo de mayor rango quien le informó sobre su salida.

"Lo dije a Santiago (Baños), terminó el partido, perdimos, le dije que me hacía a un lado, me dijo que no, 'nuestro proyecto está contigo', dije que había que hacer muchos cambios, hasta los (refuerzos) que llegaron la semana pasada fueron pedidos por mí, consensuados con Santiago, nosotros lo determinamos, no el técnico que acaba de llegar. Cuando nos llama el que está arriba de nosotros, Joaquín Balcárcel, nos llama para el zoom y dijo 'bueno, yo tomé la determinación y hasta aquí llegamos'. Le dije que no estaba de acuerdo, creo que en la parte deportiva están los números, todos sabemos cómo está la situación, le dije 'estoy triste y molesto por la decisión que estás tomando', a final de cuentas aprendí de una persona importante en esta carrera que dijo que hay decisiones de empresa que se toman y a veces no nos gustan pero se toman", reveló.

Miguel Herrera dejó al equipo en diciembre de 2020 como el entrenador con mas partidos ganados pero también con más partidos perdidos a lo largo de los cinco años y medio, dividido en dos etapas, que estuvo al frente de las Águilas.