México viaja a Austria para amistosos en la fecha FIFA

Las malas noticias no han cesado para México de cara la fecha FIFA de noviemnre y es que la lesión de Alfredo Talavera, en el abductor derecho , lo puede dejar hasta tres semanas de baja, pero el Tri no se ha manifestado sobre el tema.

“No sé, quiero ser honesto, soy el entrenador interino aquí, así que no estoy exactamente involucrado en todas las conversaciones con las federaciones. Me acaban de decir que me encargue del equipo. Espero que vaya en la dirección correcta políticamente, se hablado de que Jonathan tal vez vaya con la selección mexicana, pero no estoy cien por ciento seguro”, dijo Kinnear este sábado en conferencia de prensa.