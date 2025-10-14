Video La Selección Mexicana hará un papel bochornoso en el Mundial 2026

La Selección Mexicana cayó en su duelo de preparación ante Colombia por un marcador abultado, duelo que se disputó en Estados Unidos, ahora se medirán ante Ecuador en territorio mexicano.

Este desempeño volvió a ser el tema de conversación y de crítica, algo que se retomó en Tercer Grado Deportivo, y David Faitelson fue duro contra el Tri, el sistema y Javier Aguirre, el técnico de la Selección Mexicana.

“Simplemente nos ubicó en nuestra realidad, eso está claro, ha sido un duro golpe. Perdió México cuatro por cero frente a Colombia, pero ni siquiera metió las manos, México con todo respeto, ni siquiera se le vio un espíritu”.

Además, Faitelson reconoció que el equipo actual no es el culpable de todo, sino de los que rodean al equipo y señaló que podría llegar un desempeño muy pobre de México en el Mundial 2026.

“Creo que este es el resultado de una ausencia de talento, de una ausencia de calidad que hay en el futbolista mexicano, indudablemente ellos no son totalmente culpables de lo que está pasando, Aguirre ha sido incapaz de hacer absolutamente nada, no tiene los recursos para poder cambiar el funcionamiento de la selección mexicana de futbol”.

"Hoy, a 240 días más o menos para inauguración del Mundial, la verdad es que nuestras esperanzas de competir no existen, todo indica que haremos un bochornoso papel en el Mundial".