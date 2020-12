Luka Romero explicó cómo rechazó a la Selección Mexicana

"Fui a una reunión con España porque por respeto siempre hay que escuchar a todo el mundo. Pero les agradecí y les dije que quería estar en la Selección Argentina. De México también me llamaron y fuimos a una comida, pero también les dije lo mismo (...) Argentina fue la que primero se fijó en mí y me llamó. Me gustó mucho cuando estuve y voy a estar en la Selección hasta que no me quiera más", dijo en entrevista con El Clarín.