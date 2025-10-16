Mikel Arriola, presidente comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, mencionó el temor que tienen s si a la Selección le va mal en el próximo Mundial.

En entrevista par Faitelson Sin Censura, Arriola detalló el plan que tienen en mente para evitar que la Selección Mexicana fracase en la Copa del Mundo 2026.

PUBLICIDAD

“ Un mal Mundial se pierde por todos lados, se pierde en la parte de financiamiento, patrocinios, quizá en lo más importante que es la confianza que nos tiene la afición”

“Deja darte el antecedente más directo que nos tocó vivir, quizás el peor Mundial después de Argentina 1978 y después vamos a Copa América y nos echan en la primera ronda y eso fue hace un año”

“¿Qué se nos cayó? La asistencia en los estadios de manera dramática en la selección. Hubo un partido de por ahí de 15 mil personas, ahí está otro efecto de un mal Mundial”

“Por eso tenemos que usar todos nuestros recursos humanos, técnico financiero para que se un buen Mundial, puede ser un Mundial resorte del futbol mexicano porque se la debemos a la afición, no podemos desilusionar otra vez.”, indicó el presidente comisionado de la FMF.

EL BENEFICIO QUE TENDRÁ EL FUTBOL MEXICANO CON EL MUNDIAL

Mikel Arriola señaló que con el Mundial del 2026 se impulsará el talento mexicano ya que se tendrá un buen ingreso económico para fortalecer a todas las categorías del futbol.

De igual forma el presidente comisionado de la FMF destacó el gran año que ha tendido la federación en este 2025.

“Si vamos a empezar a hablar de dinero, es muy importante decir que el dinero en el futbol es reinvertido para efectos de desarrollo. Es una de las industrias que más reinvierten en utilidades”

“El hecho de tener el Mundial en México implica que el 2025 ha sido el año premundial con más ingresos en la historia de la FMF, a dos años de cumplir 100 años, es el año con mayor ingreso y no es año mundialista”

PUBLICIDAD