La concentración de la Selección Mexicana rumbo a los dos partidos amistoso de la Fecha FIFA, ante Colombia y Ecuador, inició este lunes, donde ya se encuentran la mayoría de los convocados a disposición del técnico Javier Aguirre.

Varios regresos importantes se dieron para este llamado, el caso de Julián Quiñones, Kevin Álvarez, Ramón Juárez e Israel Reyes, con lo que se aprieta la lucha interna para estar en la lista final rumbo al Mundial de 2026.

"Estoy muy ilusionado, desde chico siempre ha sido un orgullo estar aquí, entonces volver y estar tan cerca de participar solo queda demostrar que estamos listos y prepararse", destacó Kevin Álvarez.

"Tengo clarísimo ese sueño de estar nuevamente en una Copa del Mundo, haré mi mayor esfuerzo cada que tengo la oportunidad de venir, demostrarme hacer de la mejor manera las cosas", mencionó por su parte Ramón Juárez.

Para esto dos amistoso s el cuadro Tricolor ya entrenó con el Trionda, el balón que se usará durante la Copa del Mundo de 2026.