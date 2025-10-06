    Mundial 2026

    La Selección Mexicana inicia concentración para enfrentar a Colombia y Ecuador

    Los comandados por Javier 'Vasco' Aguirre ya entrenan para sus amistoso de la Facha FIFA y lo hacen con el balón que se usará en el Mundial de 2026.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¿Quiénes faltan? Selección Mexicana trabaja incompleta para Fecha FIFA

    La concentración de la Selección Mexicana rumbo a los dos partidos amistoso de la Fecha FIFA, ante Colombia y Ecuador, inició este lunes, donde ya se encuentran la mayoría de los convocados a disposición del técnico Javier Aguirre.

    Varios regresos importantes se dieron para este llamado, el caso de Julián Quiñones, Kevin Álvarez, Ramón Juárez e Israel Reyes, con lo que se aprieta la lucha interna para estar en la lista final rumbo al Mundial de 2026.

    "Estoy muy ilusionado, desde chico siempre ha sido un orgullo estar aquí, entonces volver y estar tan cerca de participar solo queda demostrar que estamos listos y prepararse", destacó Kevin Álvarez.

    "Tengo clarísimo ese sueño de estar nuevamente en una Copa del Mundo, haré mi mayor esfuerzo cada que tengo la oportunidad de venir, demostrarme hacer de la mejor manera las cosas", mencionó por su parte Ramón Juárez.

    Para esto dos amistoso s el cuadro Tricolor ya entrenó con el Trionda, el balón que se usará durante la Copa del Mundo de 2026.

    Aún faltan convocados por integrarse al grupo comandado por el 'Vasco' Aguirre, especialmente por parte de los que juegan en Europa como Santiago Gimenez, Johan Vázquez y César Montes, quienes harán su arribo este martes y se cuente con cuadro completo.

