"Sí, somos responsables todos, sobre todo cuando estamos jugando, pero la misma gente, desde los procesos, los directivos van haciendo así (apartando) al jugador mexicano. Ellos no se dan cuenta, ellos nada más dicen, tráete a 10 extranjeros, no me importa, yo voy a ganar dinero.

"Sí tenemos culpa, claro, pero en la cancha, no en los procesos. Los futbolistas están mal formados, creo que todos tenemos algo de culpa, ¿nueve extranjeros no se te hace que son muchos?. Hay equipos que solo juegan con cuatro mexicanos. Tigres, por ejemplo, tiene muy buenos jugadores mexicanos, pero no los pueden meter. ¿Por qué? Porque también tienen muy buenos extranjeros y no los puede meter".