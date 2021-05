Jesús 'Tecatito' Corona ya reportó con México en Dallas este miércoles, pero es seria duda para Gerardo Martino de cara al Final Four de la Concacaf Nations League al no sanar al cien por ciento de su lesión muscular .

No estará ante Islandia y prácticamente está descartado para el próximo jueves ante Costa Rica en el inicio del Final Four de la Concacaf Nations League. En caso de pasar a la Final está en veremos, pero luce muy complicado que pueda tener participación, quizá hasta el amistoso frente a Honduras, si no, para la Copa Oro 2021.