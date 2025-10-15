Video Qué crack: el gesto del Vasco con Enner Valencia después de “mentarse la madre”

Javier Aguirre y Enner Valencia discutieron en pleno amistoso México vs. Ecuador que terminó en empate 1-1 en el Estadio Akron de Guadalajara que será sede del Mundial 2026.

Al término del partido, tanto el técnico de la Selección Mexicana como el delantero ecuatoriano se pronunciaron al respecto y sorprendieron a la prensa con su respuesta.

En conferencia de prensa, el ‘Vasco’ Aguirre reveló el gesto que tuvo con Enner Valencia: “ Mentadas de ida y vuelta, pero de cuates porque luego nos abrazamos en el túnel. Lo conozco hace tiempo, es un buen muchacho”.

Luego, el entrenador mexicano destapó el motivo de su enojo con el sudamericano: “Pensé que había fingido el penalti y él se reía. Luego nos disculpamos, nos abrazamos… nos mentamos la madre, pero a gusto, sin ofensas, fue de cuates”.

Aguirre elogió la carrera que ha tenido Enner Valencia, máximo goleador de la selección de Ecuador con 48 goles, y destacó que esté jugando en la Liga MX con Pachuca.

“Es un gran jugador y juega en México, de esos queremos, es gente buena, profesional, goleador, le dije todo eso en el vestidor”.

¿Qué dijo Enner Valencia sobre su pleito con Javier Aguirre?

Por su parte, el delantero ecuatoriano agradeció el gesto del Vasco y lo consideró “un caballero”, a quien no le guarda rencor porque “todo se queda dentro de la cancha”.

“Tanto él como nosotros queríamos ganar y son las calenturas del partido, después acá adentro hablamos y la verdad es que es un caballero, le dije que muchas gracias por esperarme a hablar y que fue todo un mal entendido, así es que solo le deseo lo mejor como México”, expresó Enner Valencia en zona mixta.