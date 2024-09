" La derrota es probable en un partido de futbol, siempre hay tres resultados probables. Dolería si el equipo es indolente, si el equipo no hace nada por ganar, eso me dolería a mí. Eso sí que me dolería, un equipo indolente, un equipo pasivo, un equipo sin alma. Eso a mí es como una patada en el estómago, no concibo un equipo mexicano dirigido por mí, que no corra, que no luche, que no sienta los colores. Y aquel que no entienda esta filosofía ya se puede ir a su casa".