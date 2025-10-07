    Javier Aguirre

    Javier Aguirre sobre convocar a Álvaro Fidalgo: "No tendría por qué hacerlo"

    El estratega del Tri alabó al jugador del América y señaló que marzo del 2026 será clave.

    Por:
    TUDN.
    Video "No tendría por qué hacerlo": 'Vasco' Aguirre sobre llamar a Fidalgo

    A unos meses del Mundial del 2026, Javier ‘Vasco’ Aguirre no descartó el llamado de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana y señaló que marzo próximo será clave.

    En entrevista para TUDN, el estratega mencionó que no le preguntará si desea jugar con el Tri, porque busca jugadores que estén comprometidos con defender la playera tricolor.

    Marzo del 2026 me dijeron que es elegible, no he hablado nada, porque no sabemos de aquí a marzo que pueda pasar, se está pendiente de su evolución de futbolista, él estaba en Segunda B, lo traen a México, lo trae Solari que era el único que lo conocía y acertó, trajo un jugador de tercer nivel y acá es un crack, fue buena apuesta y nos trajo a un jugador importante

    El chico lleva muchos años aquí, se naturalizó mexicano, tiene muchas ganas de jugar con la selección… si es elegible, está jugando bien, por qué no pensar en él, pero en marzo 2026 es el día

    No tendría por qué hacerlo (llamarle), me cuesta mucho a mí preguntarle a alguien 'que te parece esto u el otro', una de las cosas que cuando vine dije aquí hay que recuperar el orgullo por medio de la selección, no es obligatorio ni un castigo, vienes si quieres venir, te convoco, no quieres, nunca más”, afirmó Javier Aguirre.

    Álvaro Fidalgo llegó a México en el 2021 y fue a finales del 2024 cuando consiguió la nacionalidad mexicana, pero será hasta marzo cuando pueda jugar con la Selección Mexicana.

    Video ¡Todo un capitán! El discurso de Fidalgo que ilusiona al americanismo

