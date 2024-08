"Deportivamente, incluso físicamente, es un torneo atractivo porque te enfrentas a diversas circunstancias que normalmente no te encuentras, un Querétaro-Mazatlán no es lo mismo que ir a Philadelphia, los traslados, los campos de entrenamiento, la alimentación, los campos de juego, la afición que apoya más al equipo local.

"Me parece útil para ver a los jugadores fuera de su zona de confort, ya el resultado depende de muchas cosas, al final los penales no dejan de ser una suerte de fortuna. Es un torneo útil, realmente lo creo, me gustó el rendimiento de muchos jugadores y tomaré mis decisiones al respecto", comentó al respecto Aguirre.