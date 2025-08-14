Video ¡Rompe el silencio! Jaime Lozano cuenta su verdad sobre su adiós a la Selección Mexicana

A más de un año de su salida de la Selección Mexicana, Jaime Lozano rompió el silencio para hablar de cómo se dio y el porqué dio un paso al costado en el proyecto rumbo al Mundial 2026.

En entrevista exclusiva para TUDN con Zaritzi Sosa, el actual técnico del Pachuca, líder del Apertura 2025, comentó lo que vivió al interior del Tri.

PUBLICIDAD

"Una derrota siempre va a generar más dudas que una victoria confianza y más en este puesto de la Selección Nacional de México. Me gustaría quedármelo pero repito yo voy a tener muchísimo respeto y agradecimiento con Juan Carlos porque él vio en mi a alguien que llegara de bombero a Copa Oro y salió de maravilla, en el proceso hubo experiencias padrísimas, hubo mucho aprendizaje.

Jaime Lozano recordó que la eliminación temprana en la Copa América 2024, a pesar que a su consideración el rendimiento no fue de la mano de los resultados, detonó su salida.

"El último resultado deja muchas dudas de lo que podíamos seguir haciendo, hay un proceso, donde lo más difícil ya estaba hecho que era clasificar a un Mundial, porque eras local y después la intención era seguir hasta el Mundial y ver que pasaba, a partir de un mal resultado empiezan las dudas, continúa la presión mediática y de mi parte te lo dije, estoy agradecidísimo con la oportunidad, con lo que viví después darle la vuelta a la hoja y lo que sigue".

NO LE CUMPLIERON A JAIME LOZANO



Jaime Lozano dejó entrever que parte de su salida de Selección Mexicana fue al no respetar acuerdos de palabra que había tenido al momento de tomar el banquillo mexicano.

"Soy alguien que tiene los valores y no haría algo que no me gustaría que me hicieran, si tu me dices algo o digo algo, lo voy a cumplir a muerte. He salido de proyectos por que me parece que se ha cambiado el rumbo de lo que habíamos hablado en un inicio, trato de dar todo lo que espero recibir, nada más, la decisión fácil hubiera sido seguir.

PUBLICIDAD

"Yo quiero trabajar con gente que confíe en mí, que se sienta orgullosa del trabajo y que sepa que van a venir siempre, y más en una selección, tormentas, siempre van a venir golpes, no recuerdo alguien que haya venido a la selección y que siga cuatro años más, nadie... porque siempre debe haber un culpable y lo más fácil es el técnico".