México 2026 Ochoa responde a los exjugadores que le piden que se haga a un lado El portero mexicano entiende la que genera su nombre, se siente halagado de que lo comparen con arqueros de 20 años y dice como ve a Rangel, y Acevedo.

Video La opinión de Ochoa al subirlo en la conversación de ser titular en el Mundial

Guillermo Ochoa sabe muy bien que su nombre ha vuelto a ser tema de conversación en torno a la Selección Mexicana y se siente, sobre todo, halagado con sus más de 40 años de que lo comparen con porteros en sus veintes.

Además de que responde, en entrevista exclusiva con Mauricio Imay de TUDN, a los ex jugadores que le piden se haga a un lado de la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre.

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"Obviamente, soy consciente. Soy consciente de lo que puede llegar a generar un poco mi nombre alrededor de todo esto. Con tranquilidad, con humildad, porque, bueno, llevo muchos años en esto. Pero me da, al contrario, me da gusto. Dices, 'oye, tengo voy a, tengo 40, casi 41 y me están exigiendo y me tratan de comparar con gente de 20, 22, 26 años', entonces, pues me siento halagado", aseguró.

Y responde a todos aquellos exfutbolistas que le han pedido que deje a la Selección Mexicana por su edad.

"A mi edad, sigo compitiendo, sigo estando en Europa, me siento físicamente muy bien. Sé que se puede llegar a generar mucha polémica, y hay jugadores que dirán, 'oye, pues, yo me haría un lado, yo no podría', pues es decisión personal, cada uno como se sienta. A lo mejor, ellos no se sentían capaces de exigirse más o de llegar más lejos. Y la selección es así, es del momento", explicó.

Tampoco pierde de vista, el hecho de que, además de mantener su nivel en más de 20 años de carrera, las lesiones que ha tenido no han sido graves.

"Entonces, eso he aprendido y he tenido la fortuna de que las lesiones me han me han respetado, y también tiene su mérito el poder estar cada cuatro años en esos veranos. Yo he podido estar en cinco y he podido jugar tres, más que cualquier otro portero en México", comentó.

Ochoa ve con muchas ganar a Tala Rangel y Carlos Acevedo

El actual arquero del AEL Limassol de la Liga de Chipre sabe que tiene una gran competencia bajo los tres palos con gente como Raúl 'Tala' Rangel y Carlos Acevedo, y explica a Imay como los ve previo al Mundial 2026.

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"Bien, los veo bien con muchas ganas. Con mucha ilusión de poder estar en un Mundial", señala y añade, " a Tala lo veo bien, a Carlitos con deseos de vivir esta experiencia, que no es fácil para ellos también de repente asimilarlas. Hay que acompañarlos, hay que tranquilizarlos de repente un poco, porque los dos al final, ni Malagón ni ninguno ha tenido alguna experiencia de algún torneo oficial con la selección", recordó.

"A Tala tampoco le ha tocado jugar algún partido, no sé si de Copa Oro no le tocó ninguno. De Nation League, creo que no, tampoco. Entonces, pues, no es fácil. Carlitos peleándola, luchando con su deseo. Los tres son muy buenas personas, profesionales. Entonces, tenemos muy buena relación y se ha formado un buen grupo", concluyó.