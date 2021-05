Gerardo Martino está consciente que el verano será de vital importancia para México a futuro, tanto por el Final Four de la Concacaf Nations League, la Copa Oro , Juegos Olímpicos y finalmente el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial Catar 2022 .

En entrevista exclusiva para TUDN con Gibrán Araige y Ana caty Hernández, el técnico argentino no pierde de vista la prioridad para Tokyo 2020 , pero sabe muy bien que en todas las competencias la intención es ganar, pero sobre todo, poner a punto a la selección mexicana para el camino a la Copa del Mundo.

"Es una puesta en punto, porque entre la Final de la Copa Oro y el inicio de las Eliminatorias , no sé si hay un mes de diferencia. Encontrar el equipo fundamentalmente es el segundo objetivo, vamos a una competencia oficial y la intención es siempre ganarla, pero no podemos perder de vista el inicio de las Eliminatorias.

"Siempre teniendo el equilibrio de no poner en riesgo la pelea por el título y todo lo que queremos ver y observar para que las Eliminatorias sean lo que se vea, sea una cosa probada y no un experimento, porque no es lugar para experimentar justamente la Eliminatoria".