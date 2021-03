Para el 'Tata' Martino, Luis Romo "fue el mejor en la cancha"

"Nos quedamos con un buen sabor en el juego del equipo, no pasó eso con Gales, hoy estuvimos más enfocados en llevar adelante una idea de juego y no de situaciones como el árbitro, cortar el juego, si nosotros buscamos siempre de la misma manera, los goles llegan.

"Lo importante es que Luis se confirmó como jugador de Selección, es difícil para un futbolista que hace año y medio estaba en Querétaro asimilar lo que significa pasar a Cruz Azul y ser un jugador constante de Selección, lo asimila y no baja rendimiento, puede que haya un momento que lo necesitemos más suelto al lado de un jugador más posicional".

"La realidad es que Néstor se lesionó en el primer entrenamiento, yo no veo el futbol ni esta situación como de echar culpas, solamente hay que revisar cómo fueron las últimas semanas en el Celta, después hacer un análisis, no me parece necesario responsabilizar a otros, a veces trae encubierto eso quitarse una responsabilizad de encima".