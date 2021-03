Pese a dar la edad , Diego Lainez no será tomado en cuenta para el Preolímpico de Concacaf, pero será llamado para la Fecha FIFA de marzo con la Selección Mexicana absoluta.

El torneo que entregará dos boletos a Tokyo 2020 iniciará el 18 de marzo y finalizará el martes 30, un periodo de tiempo por el cual el Betis no está obligado a prestar a su jugador según el reglamento de FIFA.

Estos serán los últimos duelos de preparación que tendrá el combinado dirigidopor Gerardo Martino antes del Final Four de la Concacaf Nations League y de la Copa Oro .

Que Lainez no se presente al torneo clasificatorio no significa que el jugador no pueda ser tomado en cuenta para los Juegos Olímpicos, pues si México obtiene el boleto, el club español sí se verá obligado a ceder a su futbolista para el torneo veraniego siempre y cuando Jaime Lozano así lo solicite.