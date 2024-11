De cara al duelo de vuelta de los Cuartos de final de la Concacaf Nations League de la Selección Mexicana a nte su similar de Honduras y con el antecedente de la agresión sufrida en la Ida por Javier Aguirre, David Faitelson hace un llamado a la no violencia y respeto en el Nemesio Diez.

"Lo primero y lo más importante de cara al partido de mañana por la noche es pedirle pedirle al público, la afición mexicana, la afición de Toluca, que mostremos nuestra educación, nuestros valores y nuestra cultura".

"Aquí no se trata de tomar venganzas, no hay por qué ni insultar, ni agredir verbal o físicamente a los futbolistas hondureños, a la delegación hondureña o a los aficionados que vengan de ese país a ver el partido".

Durante su programa de Faitelson sin Censura, el periodista advierte que simplemente se trata de un juego de futbol, en el que no debe de arriesgarse ni la vida propia ni la seguridad de otros.

"Hay que recordar que esto es futbol, un miserable, con todo respeto, y pinche juego de futbol, donde no pasa nada, no está en juego ni nuestra economía, no está en juego nuestro bienestar, no está en juego nuestra vida, es un simple partido de futbol".

Ante la agresión al 'Vasco' Aguirre, David Faitelson la emprende contra las autoridades responsables, quienes a su manera de ver, se mostraron tibias.

"La reacción de la Federación Hondureña es tímida, miserable, digna del tercer mundo futbolístico que cabalmente representan. La Concacaf, pues es la Concacaf. Quizás lo único que podríamos rescatar es la declaración que hace el propio presidente de la FIFA condenando el acto y lo que ello puede conllevar".

"El futbol no puede tratarse de un evento donde sales a hacer tu trabajo y no sabes si volverás a casa por la noche, el futbol no es salvajismo, el futbol no es violencia, el futbol no puede recostarse en la ignorancia de un tipo, un tipejo, un estúpido, un idiota que decide tirarle una lata a otro ser humano porque simplemente no le gustó lo que dijo, lo que representa o incluso lo que señaló o agredió".

"El estadio donde se jugó el México vs. Honduras es un estadio que no ofrecía las medidas mínimas de seguridad, no se debería jugar ahí, no se puede jugar ahí sin asegurar la vida de todos los participantes".

Finalmente, el conductor de TUDN deja claro que Javier Aguirre se equivocó al provocar a la afición hondureña y debe ser sancionado.

"Creo que Aguirre se equivoca, sí se equivoca primero porque provoca, luego en la conferencia de prensa, corrige y minimiza el asunto, después de todo no iba a ganar nada quejándose y él sabe, que dentro de todo, cometió un error en la provocación y tampoco se trata de dar ideas para una venganza mañana por la noche en Toluca".

"Aguirre merece una sanción aunque la Federación Mexicana de futbol quiera taparlo, Aguirre merece ser sancionado, igual que el Estadio Morazán y la Federación Hondureña de Futbol.