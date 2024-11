Rafa Puente sobre Javier Aguirre: “Alguien tiene que ponerle un alto”

Las repercusiones tras las acciones del juego de ida entre Honduras y México no se detienen y el tema de la actitud de Javier Aguirre contra la afición catracha no está olvidada del todo.

“Para lo que México necesita hoy es el técnico ideal, pero no te puedes permitir por ningún motivo que sea el Javier Aguirre Futbol Club, es la selección nacional, Javier si es el máximo entrenador en la historia de México, eso nadie lo puede objetar, en este momento le viene bien a la selección, pero no lo puedes poner por encima de todos y no lo puedes poner como un todo poderoso, tiene que tener un jefe y también alguien tiene que ponerle un alto”.