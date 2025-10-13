Luego de la dolorosa derrota de 4-0 en amistoso ante Colombia, en la Selección Mexicana, con más fuerza que antes, quedó en claro que nadie tiene el puesto asegurado, en especial los porteros, por lo que Carlos Acevedo sabe que debe estar en la mejor de sus versiones si busca estar en el Mundial de 2026, incluso bajo la sombra de Guillermo Ochoa.

"Seguramente va a elegir (Javier Aguirre) a los que él considere que están más aptos para poder estar en el Mundial, y eso a mí no me tiene que mover ni a nadie de los arqueros que estén peleando por un lugar".

Para el cancerbero , hablar de Memo Ochoa es cuestión de respeto y un orgullo competir con él por un puesto para la Selección Mexicana que irá a la justa mundialista del próximo año.

" Hablar de Memo, es palabras mayores, son respeto y una admiración increíble hacia Memo, como jugador como arquero. Al contrario, es motivar que peleando un lugar contra grandes arqueros, en este caso también como Memo y y te digo es estar bien en el tema mental, tema físico para poder ser elegible, y por supuesto estar viniendo más a la selección".

Finalmente, sobre las heridas y la lección que dejó la goleada ante el cuadro cafetalero, Carlos Acevedo dejó claro que hay autocrítica sobre lo sucedido y ante Ecuador buscarán hacer las cosas de manera diferente.