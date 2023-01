Selección Mexicana: Lillini respalda a Guillermo Almada para ser el nuevo entrenador

"Si Almada es el técnico de la Selección Mexicana me daría mucho gusto por él, es un trabajador, alguien que siente el futbol y me siento representado por sus formas. Ha demostrado tanto en Santos como Pachuca que puede ser el técnico de la Selección, así que particularmente me daría muchísimo gusto", mencionó en conferencia de prensa al término del partido Pachuca vs. Rayos.