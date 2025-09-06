    Mundial 2026

    Alineación probable de México ante Japón en amistoso rumbo al Mundial

    El 'Vasco' Aguirre ya tendría su once inicial para disputar con la Selección Mexicana el encuentro de preparación ante Japón.

    Erick Morales Baca.
    De cara al encuentro de la Selección Mexicana ante su similar de Japón, en duelo de preparación rumbo al Mundial de 2026, todo indica, por lo mostrado en las prácticas previas, que Javier Aguirre usará un cuadro de lujo y de poder.

    A decir del reportero de TUDN, Gibrán Araige, los movimientos hechos por el Vasco durante los entrenamientos apuntan a que Luis Ángel Malagón iniciará en la portería, con dos centrales que serían César Montes y Johan Vasquez con Jesús Gallardo por izquierda y la oportunidad para Rodrigo Huescas como lateral derecho.

    Para el mediocampo, se espera la presencia de Edson Álvarez, Marcel Ruiz y Erick Sánchez, aunque en este último aún quedaría la duda si podría entrar en ese lugar Orbelín Pineda.

    En el eje del ataque los esquemas previos indicaban que se iría con Alexis Vega, Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Raúl Jiménez, sin embargo, durante la conferencia Javier Aguirre hizo mención de que el Chucky le gusta por la banda izquierda y es el lugar donde pretende utilizarlo.

