Video Javier Aguirre perfila a su mejor 11 disponible para enfrentar a Japón

De cara al encuentro de la Selección Mexicana ante su similar de Japón, en duelo de preparación rumbo al Mundial de 2026, todo indica, por lo mostrado en las prácticas previas, que Javier Aguirre usará un cuadro de lujo y de poder.

A decir del reportero de TUDN, Gibrán Araige, los movimientos hechos por el Vasco durante los entrenamientos apuntan a que Luis Ángel Malagón iniciará en la portería, con dos centrales que serían César Montes y Johan Vasquez con Jesús Gallardo por izquierda y la oportunidad para Rodrigo Huescas como lateral derecho.

Para el mediocampo, se espera la presencia de Edson Álvarez, Marcel Ruiz y Erick Sánchez, aunque en este último aún quedaría la duda si podría entrar en ese lugar Orbelín Pineda.