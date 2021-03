Alexis Vega aseguró que él y todos los integrantes de la Selección Mexicana Sub-24 que se encuentra compitiendo en el Preolímpico de Concacaf tienen que claro que más allá del paso perfecto en ronda de grupos , aún no consiguen el objetivo.

"Sé que no hemos logrado lo que queremos que es conseguir el boleto a Tokyo 2020 , no hemos ganado nada y en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, pero convencido de que si trabajamos así se va a dar y después la cereza en el pastel que sería ser campeones para que valga la pena el venir acá y estar concentrados 15 días", apuntó.

El equipo que comanda Jaime Lozano se medirá con Canadá este domingo 28 de marzo a las 21:00 ET (19:00 HL) y en caso de llevarse la victoria iría a la Final del certamen ante Honduras o Estados Unidos pero con el boleto a los JJOO en la mano.

Vega ha encajado muy bien con el equipo que en los primeros dos partidos lo tuvo como el jugador más adelantado, pero no un eje de ataque y él indicó en exclusiva para TUDN que se siente cómodo en esa posición.

"Empecé como volante, si bien o mal, cuando debuto mi posición era delantero, nueve falso, y me gusta tener movilidad, botarme a las bandas y también en varias posiciones, por derecha o izquierda, me siento bien por cualquier sector, pero sin duda la que me gusta más será es la de falso 9", agregó.