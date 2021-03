“Primeramente lamento muchísimo lo que le pasó, pero me pone contento que va en una recuperación muy buena, desgraciadamente le pasó esto en su mejor momento, es no se le desea a nadie, menos a un amigo, un compatriota.

"Se abre un espacio para mi obviamente que me motiva estar ahí, ganarme un lugar en la selección, competir contra los demás y claro que me ilusiona poder estar en el Mundial de Qatar, es un sueño, depende mucho esta temporada, este año va a ser muy importante para ser tomado en cuenta en las convocatorias y ganarme un lugar en la selección”.

“En la selección vienen fechas importantes, partidos y giras que se pueden presentar, ojalá pueda estar ahí, mi ilusión es representar a México y si me llaman voy a estar disponible aunque esté en pretemporada. He tenido contacto con la selección, es bueno, me siento motivado y contento para ser tomado en cuenta”,