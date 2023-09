Luis Chávez afirma que Pachuca no le cumplió la promesa de ir a Europa

"Por ahí algunos directivos me hicieron esos comentarios, pero al final yo quería estar acá, ellos (representantes) solamente me dicen hay esto y el que decido soy yo, no sé que más pueda decirte sobre eso, tratan de ver por mí, por mi bien y cualquier decisión que tenga que tomar ellos me ponen las opciones y yo decido lo que se tenga que hacer".