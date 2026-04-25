Krylia Sovetov Samara Lokomotiv y Montes pierden el paso, y caen con el Krylia Sovetov El defensa mexicano sigue sumando minutos y jugó el partido en la caída de su equipo en la Jornada 27.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Gol de César Montes en empate de Lokomotiv ante Dynamo Majachkalá

Lokomotiv y César Montes tuvieron una tarde aciaga en la Samara Arena, y cayeron 2-0 en juego de la Jornada 27 de la Liga de Rusia.

El conjunto de Moscú tuvo una semana de tres partidos con apenas cuatro de las nueve unidades obtenidas, producto de una victoria sobre el Orenburg (0-1), donde Montes perdió una seguidilla de tres partidos anotando gol, un empate con el Zenith (0-0) y la derrota de este sábado.

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La buena noticia fue que Montes jugó los 270 minutos de los tres partidos y se mantiene como titular indiscutible.

Sin embargo, Lokomotiv ha perdido distancia con los líderes del campeonato y tiene 49 unidades por 56 del Zenith y 57 del Krasnodar, a falta de jugar sus partidos de la fecha y a tres fechas del final del torneo.

Montes tuvo una tarde complicada al igual que todo su equipo y aunque jugó todo el partido fue amonestado a los 57 minutos.

Los goles del fueron obra de Ivan Oleynikov, a los 32 minutos, y de Amar Rahmanovic, a los 54.

César Montes cerca del Mundial 2026

El defensa mexicano con sus buena actuaciones con el Lokomotiv está muy cerca para estar en la lista final de Javier Aguirre y ser parte de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 que se celebrará en junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canada.

Diversos analistas, lo ven como una de las piezas inamovibles del técnico mexicano para la justa.

El próximo duelo de Montes y el Lokomotiv será el próximo viernes 1 de mayo ante el Dinamo donde juega el también Mexicano Luis Chávez, que recientemente regresó a la actividad tras una larga lesión.