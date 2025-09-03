Video ¡Tremenda ovación! Messi la rompe en obra de teatro

Lionel Messi aprovechó su presencia en Argentina para acudir a una obra de teatro d onde provocó que se destara la locura dentro y fuera del inmueble.

El futbolista argentino sorprendió a decenas de personas con su presencia en la obra Rocky de su amigo Nico Vázquez.

Tras finalizada la presentación, Lionel Messi fue invitado a subir al escenario y fue recibido con una gran ovación y con cánticos “ Dale campeón, dale campeón” y “Messi, Messi”.

A su salida del teatro, Messi provocó que las calles se abarrotaran por decenas de aficionados que se percataron de la presencia del astro argentino.

Messi se encuentra concentrado para el partido que sostendrá la Albiceleste ante Venezuela por las eliminatorias de Conmebol, encuentro que sería el último de la Pulga en Argentina.