Tuchel sobre la lesión de Mbappé: “No son buenas noticias”

“Thilo (Kehrer) recibió un golpe y fue necesario que saliera por lesión, recibió un golpe aquí y ya no le era posible correr. Y de Kylian (Mbappé), todos vieron eso. No sé qué decir, es el tercer juego consecutivo contra Saint-Etienne y es la tercera tarjeta roja, la tercera vez en los primeros 30 minutos. ¿Es porque están cansados o algo así? Estoy muy sorprendido y no son buenas noticias. Estoy muy feliz de haber ganado, pero ahora tenemos que mantener la calma y esperar las noticias (sobre su lesión)”, externó el entrenador alemán en conferencia de prensa.