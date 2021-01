PSG consigue su primer triunfo en la era de Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino consiguió su primer trunfo al frente del PSG aunque fue sufrido , pues el Brest vendió cara la derrota a pesar de que el marcador fue 3-0, no obstante, los visitantes tuvieron sus oportunidades pero no lograron capitalizar a diferencia de los parisinos que las que tuvieron las mandaron al fondo de las redes. Con el resultado se pusieron a un punto del Olympique de Lyon que igualó a dos goles ante el Rennes .

Fue una victoria contundente. Pochettino prácticamente repitió la alineación con la que empató en su debut enfrentando al Saint-Étienne, con la modificación de Abdou Diallo, quien sustituyó a Thilo Kehrer quien no pudo participar por lesión, pero el rival opuso rsistencia, incluso la primera jugada de peligro fue de ellos gracias a un contragolpe que terminó con una espectacular atajada de Keylor Navas a un gran disparo de Romain Faivre.

La fiesta la inició Moise Kean, quien en un tiro de esquina remató de cabeza para mandar la pelota al fondo de las redes al minuto 16; sin embargo el Brest siguió atacando y terminando las jugadas, pero no podía perforar la meta rival, por lo que el priemr tiempo se fue con marcdor de 1-0.



La segunda mitad fue cerrada, los visitantes no dejaban de insistir y fue hasta el 81' cuando Kylian Mbappé sacó la magia, se internó en el área y puso un servicio para que Mauro Icardi hiciera el segundo del encuentro. El argentino volvió a la actividad luego de que estuvo lesionado además de que no era tomado en cuenta por Thomas Tuchel, no obstante, demostó su calidad frente al marco. la cuenta la cerró Pablo Sarabia al minuto 83, con una asistencia de Icardi.