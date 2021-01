Pochettino dice que ve a Mbappé en el PSG por muchos años

Mauricio Pochettino , nuevo entrenador del Paris Saint-Germain , restó importancia a los rumores sobre la posible salida del club francés del delantero Kylian Mbappé este año y no descartó los posibles fichajes de otras figuras como Lionel Messi y Sergio Ramos.

Pochettino, de 48 años, que reemplazó a Thomas Tuchel en el Parque de los Príncipes este mes, no quiso especular sobre los reportes que vinculan a su compatriota Lionel Messi con un fichaje por el PSG procedente del Barcelona .

Además, sobre la pregunta de si “dirigir a Messi le haría mejor entrenador”, el sudamericano contestó: Respeto a los jugadores que pertenecen a otros equipos, porque puede enfadar y entiendo que enfade. Entendemos que en el mundo del fútbol no hay santos, nadie se puede quejar de que cada club haga su trabajo para mejorar su equipo. Pero esto no esconde un mensaje oculto por lo parte. No podemos ser más papistas que el Papa".