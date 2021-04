Para Kylian Mbappé, él es el mejor jugador del mundo

"En mi cabeza siempre me digo que soy el mejor porque así no te pones límites e intentas dar la mejor versión de ti mismo", indica en una entrevista adelantada este viernes por el diario L'Equipe y que este sábado dará completa la emisora RMC Sport .

Mbappé, de 22 años, señala que esa actitud no cambia aunque se enfrente a jugadores como el argentino Leo Messi o el portugués Cristiano Ronaldo , de los que admite que son mejores y han hecho "mil cosas más" que él.

"La gente no entiende el ego, pero cuando no estás bien no hay nadie que se te vaya a acercar para decirte que eres capaz. Estás solo. Te tienes que convencer de que puedes hacer grandes cosas", agregó.