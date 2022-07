Galtier toma las riendas del PSG tras el despido oficial de Pochettino

"Nadie va a estar por encima del equipo. Quiero ser exigente y determinante para hacer la mejor temporada posible. El que no esté al servicio del grupo será descartado, pero se hará de forma interna. Es el equipo ante todo. Hay que ganar y jugar bien. Voy a tener jugadores de un nivel enorme. Este equipo tiene la posesión y hay que tener un equilibrio, pero no se va a parecer a lo que he hecho en otros equipos porque tengo otro grupo.