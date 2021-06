KHELAIFI HABLA SOBRE MESSI

"No hablo de negociaciones en curso, como he dicho. Además, le dije al presidente del Barcelona que Messi estaba en fin de contrato y que todos los clubes tienen derecho desde el 1 de enero a discutir con él. Lo que puedo decirte, es que todos los grandes jugadores quieren venir al PSG. Todo esto no te lo digo para responderte especialmente por Messi. No es posible traer a todos. Messi es un jugador fantástico".