“Agradezco a todos por la preocupación y los mensajes de apoyo y cariño. Son momentos duros en lo personal, pero que me toca afrontarlo con mucha responsabilidad y fuerza como siempre lo he hecho. Sé que voy a volver con más ganas y ambición de conseguir los objetivos que me planteo a corto y largo plazo… prometo volver mejor”, apuntó el portero.