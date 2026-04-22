LaLiga José Mourinho tiene cláusula para regresar al Real Madrid en verano De acuerdo a reportes, el entrenador portugués fue ofrecido ante la posible salida de Arbeloa.

Video Real Madrid analiza cambiar de entrenador y esta es la lista de candidatos

José Mourinho puede tener una segunda etapa con el Real Madrid a pesar de que hace poco dijo que no volvería, esto tras una nueva temporada que apunta a no ganar ningún título para los de Florentino Pérez.

Desde la eliminación de la Champions League hace una semana, han circulado posibles candidatos a suplir a Álvaro Arbeloa, quien puede tener los días contados en el banquillo blanco.

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La cláusula que permite a José Mourinho llegar al Real Madrid



De acuerdo con información del Diario AS de España, Jorge Mendes, representante de José Mourinho, ofreció al entrenador a la cúpula blanca tras los rumores de la salida de Arbeloa.

El medio informa que existe una cláusula la cual le permite al portugués desligarse del Benfica, su actual equipo, la cual consta en que debe tomar la decisión de dejar al club en los primeros 10 días al terminar la presente temporada.

Mourinho tuvo su primera etapa con el Real Madrid con tres temporadas en que ganó LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España, con la asignatura pendiente de la Champions League.

Otros nombres vinculados con Real Madrid



En la baraja de posibles técnicos que pueden llegar al Real Madrid hay varios entrenadores de renombre como Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann, Massimiliano Allegri, Jurgen Klopp y Didier Deschamps.

Pochettino, Nagerlsmann y Deschamps estarán con Estados Unidos, Alemania y Francia, respectivamente, en el Mundial 2026. Klopp no tiene equipo y Allegri está bajo el mando del Milan en la actual temporada.