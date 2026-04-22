    LaLiga

    José Mourinho tiene cláusula para regresar al Real Madrid en verano

    De acuerdo a reportes, el entrenador portugués fue ofrecido ante la posible salida de Arbeloa.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Real Madrid analiza cambiar de entrenador y esta es la lista de candidatos

    José Mourinho puede tener una segunda etapa con el Real Madrid a pesar de que hace poco dijo que no volvería, esto tras una nueva temporada que apunta a no ganar ningún título para los de Florentino Pérez.

    Desde la eliminación de la Champions League hace una semana, han circulado posibles candidatos a suplir a Álvaro Arbeloa, quien puede tener los días contados en el banquillo blanco.

    PUBLICIDAD

    Más sobre LaLiga

    Vinícius anota golazo y pide perdón a la afición tras eliminación de Champions
    2:23

    Vinícius anota golazo y pide perdón a la afición tras eliminación de Champions

    La Liga
    Hansi Flick revela sus dos grandes sueños en Barcelona antes de retirarse
    1:58

    Hansi Flick revela sus dos grandes sueños en Barcelona antes de retirarse

    La Liga
    Javi Navarro para cinco penales y Real Madrid lo llama al primer equipo
    2 mins

    Javi Navarro para cinco penales y Real Madrid lo llama al primer equipo

    La Liga
    Álvaro Fidalgo crea incertidumbre por lo que ocurrió con sus redes sociales
    1:26

    Álvaro Fidalgo crea incertidumbre por lo que ocurrió con sus redes sociales

    La Liga
    Asencio sufre de una enterocolitis bacteriana
    2 mins

    Asencio sufre de una enterocolitis bacteriana

    La Liga
    Raúl Asencio sufre de una enterocolitis bacteriana
    1:25

    Raúl Asencio sufre de una enterocolitis bacteriana

    La Liga
    Lionel Messi compra a equipo de Barcelona tras su exitoso paso por LaLiga
    1 mins

    Lionel Messi compra a equipo de Barcelona tras su exitoso paso por LaLiga

    La Liga
    Kylian Mbappé recibe tres puntos de sutura sobre la ceja derecha
    1:27

    Kylian Mbappé recibe tres puntos de sutura sobre la ceja derecha

    La Liga
    El Barcelona pone LaLiga en su bolsa tras ganar el Derbi al Espanyol
    1 mins

    El Barcelona pone LaLiga en su bolsa tras ganar el Derbi al Espanyol

    La Liga
    Barcelona casi amarra LaLiga tras triunfo en el Derbi
    3:19

    Barcelona casi amarra LaLiga tras triunfo en el Derbi

    La Liga

    La cláusula que permite a José Mourinho llegar al Real Madrid


    De acuerdo con información del Diario AS de España, Jorge Mendes, representante de José Mourinho, ofreció al entrenador a la cúpula blanca tras los rumores de la salida de Arbeloa.

    El medio informa que existe una cláusula la cual le permite al portugués desligarse del Benfica, su actual equipo, la cual consta en que debe tomar la decisión de dejar al club en los primeros 10 días al terminar la presente temporada.

    Mourinho tuvo su primera etapa con el Real Madrid con tres temporadas en que ganó LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España, con la asignatura pendiente de la Champions League.

    Otros nombres vinculados con Real Madrid


    En la baraja de posibles técnicos que pueden llegar al Real Madrid hay varios entrenadores de renombre como Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann, Massimiliano Allegri, Jurgen Klopp y Didier Deschamps.

    Pochettino, Nagerlsmann y Deschamps estarán con Estados Unidos, Alemania y Francia, respectivamente, en el Mundial 2026. Klopp no tiene equipo y Allegri está bajo el mando del Milan en la actual temporada.

    Video Álvaro Arbeloa revela lo que espera en el futuro de Vinicius Jr. en el Real Madrid
    Relacionados:
    LaLigaReal MadridJosé Mario dos Santos Mourinho

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
    Doménica Montero
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX