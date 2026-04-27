Real Madrid Scaloni se perfila como nuevo entrenador al Real Madrid tras el Mundial 2026 Todo parece indicar que Álvaro Arbeloa tiene los días contados en la capital española.

Video Scaloni se perfila como nuevo entrenador del Real Madrid tras el Mundial 2026

El Real Madrid ha comenzado a mover sus fichas a jornadas de la conclusión de LaLiga y a menos de 50 días del Mundial 2026.

La cadena COPE de España asegura que el conjunto madrileño ha iniciado conversaciones con el entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni, quien dirige actualmente a la Selección de Argentina y se alista para defender su título este verano.

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El presente deportivo del Real Madrid ha preocupado a los altos mandos del club por lo que se estaría pensando en una reestructuración con el argentino al mando del plantel.

Álvaro Arbeloa, quien llegó al banquillo blanco como sucesor de Xabi Alonso, tendría los días contados en el club. La eliminación de la Champions League, de la Copa del Rey y el título de liga prácticamente fuera de su alcance no habrían pasado desapercibidos para Florentino Pérez.

La fuente señala que la idea del Real Madrid es amarrar a Scaloni antes del Mundial para que este tome las riendas del club tras la conclusión del torneo.

La idea coincide con el contrato del seleccionador argentino, el cual no ha sido renovado aún con la AFA y concluye tras la Copa del Mundo.