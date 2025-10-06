    Cruz Azul

    Willer Ditta recibe convocatoria de Colombia tras baja de Yerry Mina

    La convocatoria se dio a conocer a través de las redes sociales del conjunto nacional.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video James lidera convocatoria de Colombia para enfrentar al Tri

    La Fecha FIFA de octubre se pone en marcha con juegos de preparación para el Mundial 2026 en todo el mundo, así lo harán las selecciones de México y Colombia.

    Justamente la Selección Colombia emitió un comunicado en el que lamentaron la baja de Yerry Mina, debido a una lesión tras un partido con su club en la Serie A, el Cagliari.

    PUBLICIDAD

    Por tal motivo, los cafeteros incluyeron en su convocatoria al defensa central de Cruz Azul, Willer Ditta, quien tuvo actividad con la Maquina en el empate ante Tigres en la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

    Colombia tendrá dos juegos de preparación luego de conseguir su boleto a la Copa del Mundo del 2026, uno de esos encuentros será ante la Selección Mexicana, duelo que se disputará en Arlington, Texas. El otro encuentro de los colombianos será frente a Canadá el 14 de octubre en New Jersey.

    Willer Ditta se unirá a su compañero de equipo, Kevin Mier, además de otros colombianos de la Liga MX como, Álvaro Angulo de Pumas y James Rodríguez de León.

    Video James lidera convocatoria de Colombia para enfrentar al Tri

    Más sobre Cruz Azul

    1:21
    ¡Golpe duro! Baja sensible de Cruz Azul para el Clásico ante América

    ¡Golpe duro! Baja sensible de Cruz Azul para el Clásico ante América

    1 min
    Gonzalo Piovi es baja en Cruz Azul para partido contra América

    Gonzalo Piovi es baja en Cruz Azul para partido contra América

    1:19
    ¿Polémica? Cruz Azul rescata el empate ante Tigres in extremis

    ¿Polémica? Cruz Azul rescata el empate ante Tigres in extremis

    2 min
    Cruz Azul rescata empate ante Tigres con un polémico penal al 98'

    Cruz Azul rescata empate ante Tigres con un polémico penal al 98'

    Este es el jugador mejor valuado de Cruz Azul en el Apertura 2025 de Liga MX
    Este es el jugador mejor valuado de Cruz Azul en el Apertura 2025 de Liga MX
    Este es el jugador mejor valuado de Cruz Azul en el Apertura 2025 de Liga MX

    Este es el jugador mejor valuado de Cruz Azul en el Apertura 2025 de Liga MX

    Liga MX
    15 fotos
    Relacionados:
    Cruz AzulWiller DittaColombia (M)

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD