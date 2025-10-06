La Fecha FIFA de octubre se pone en marcha con juegos de preparación para el Mundial 2026 en todo el mundo, así lo harán las selecciones de México y Colombia.

Justamente la Selección Colombia emitió un comunicado en el que lamentaron la baja de Yerry Mina, debido a una lesión tras un partido con su club en la Serie A, el Cagliari.

Por tal motivo, los cafeteros incluyeron en su convocatoria al defensa central de Cruz Azul, Willer Ditta, quien tuvo actividad con la Maquina en el empate ante Tigres en la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Colombia tendrá dos juegos de preparación luego de conseguir su boleto a la Copa del Mundo del 2026, uno de esos encuentros será ante la Selección Mexicana, duelo que se disputará en Arlington, Texas. El otro encuentro de los colombianos será frente a Canadá el 14 de octubre en New Jersey.

Willer Ditta se unirá a su compañero de equipo, Kevin Mier, además de otros colombianos de la Liga MX como, Álvaro Angulo de Pumas y James Rodríguez de León.