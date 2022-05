Vucetich sobre la caída de Rayados: "Nos faltó convicción en los penales"

Victor Manuel Vucetich Monterrey head coach during the game Monterrey vs Atletico San Luis, corresponding to the requalification of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of the BBVA MX League, at BBVA Bancomer Stadium, on May 7, 2022.



Victor Manuel Vucetich Director Tecncio de Monterrey durante el partido Monterrey vs Atletico San Luis, correspondiente a la recalificacion del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el EstadioBBVA Bancomer, el 07 de Mayo de 2022. Crédito: Jorge Martinez/Jorge Martinez