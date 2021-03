Cuestionado sobre por qué algunos de sus jugadores, como Alexis Vega y Uriel Antuna, tuvieron un papel destacado con la Selección de México Sub 23 y no lo han tenido en las Chivas, el técnico Víctor Manuel Vucetich señaló que mucho se debe a que el nivel del Preolímpico no es igual que el de la Liga MX.

"Son diferentes circunstancias, este es un Preolímpico, muchos rivales de México no tienen un nivel máximo que es lo que hubiéramos querido, su participación es buena a secas, el logro que tiene México es fundamental, mantener la hegemonía en la zona, demostrar el trabajo en categorías menores y de los nuestros son jugadores que tienen cierto recorrido, no son expertos, muchos no cubren 50 o 60 partidos en Primera División pero son de calidad que les permita emigrar después con la Selección Mayor", señaló el llamado 'Rey Midas' en conferencia de prensa.

"Son circunstancias distinas las que se juegan en este Preolímpico, son categorías incluso menor a Primera División y ellos están acostumbrados a desempeño de Primera División, las respuestas pueden ser diferentes, las funciones, esto hace que tengan una situación no tan estable o que crezcan, no puede hacerse un comparativo de lo que hacen, pero se manifiesta la capacidad de los jugadores".

En cuanto a las posibilidades reales que tienen las Chivas para este cierre de torneo, el estratega tiene confianza en que su equipo estará a la siguiente fase.

"En estos momentos, pensamos en que vamos a tener doble Liguilla, iniciamos el domingo con Santos y de ahí con los rivales que tenemos. Para tener una aspiración, con tres partidos ganados se puede obtener el pase a la siguiente fase, estamos conscientes de los rivales pero hay confianza en el plantel", apuntó.

Se le preguntó si buscaría una retroalimentación con Jaime Lozano sobre los jugadores seis convocados de Chivas, Vucetich dijo que él los tiene más tiempo y por ello los conoce más.

"Con Jimmy es un técnico que fue auxiliar mío en Querétaro, empezó a hacer su trabajo en la Sub 20 y ha ido creciendo, tengo más tiempo yo a los jugadores que él, tengo más conocimiento de estos elementos para identificarlos plenamente, los niveles son diferente,s pero no descarto comunicación por el bien del futbol mexicano que permita enriquecer a la Selección Mexicana, siempre hemos apoyado eso", apuntó.

Sobre los abucheos que la aficiónd el Tricolor le dedicó a José Juan Macías en algunos momentos del Preolímpico, el timonel dijo que son cosas normales en el futbol y le dio su respaldo al delantero.