"Hace un par de días nos enteramos que Uriel salió positivo por COVID y ayer nos hicieron las pruebas a mi bebé y a mí y también salimos positivos. Dentro de lo que cabe estamos bien, Uriel ya no se siente mal, sí la pasamos poquito mal con él".

"Quiero externarles que yo soy uno de los tres positivos, soy asintomático, estoy muy bien, me encuentro muy bien. Desafortunadamente mi familia est´á contagiada también. Desde que me dieron la noticia, los compañeros siempre me apoyaron. Cualquiera de los jugadores que estén dentro del campo lo harán bien, así como los de la cantera que luchan por una oportunidad. Desearle mucha buena vibra al equipo para el inicio del torneo".