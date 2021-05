“Platícame cuál es rumor de hoy… estoy sabiendo ahorita, yo no pedí ningún jugador, ni lo voy a utilizar, la verdad no sé que decirte, yo estoy dedicado al partido de Atlas con los jugadores que yo tengo, esto ya será una cosa a futuro, ahí ustedes tendrían de investigar si está contratado, si es definitivo, no sé.

“P ara mí ni me va ni me viene, la verdad. Si yo siguiera te podría decir ‘¿está firmado?, no, entonces no hay nada’”, expresó.