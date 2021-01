Tuca habla del Mundial de Clubes: "No menospreciamos a nadie"

Luego del empate 1-1 con Necaxa en la Jornada 4 de Guard1anes 2021 , Tuca Ferretti habló de su participación en el Mundial de Clubes y mencionó que no se confiarán ni menospreciarán a su rival asiático.

“Lo que nosotros hemos estudiado de ellos es que el futbol en todo el mundo ha evolucionado. No tenemos que menospreciar a nadie.

"Yo veo la situación que se da como si ya hubiéramos ganado y esto no es así, y esta mentalidad la tengo que hacer ver a mis jugadores que no hay que hacer menos a nadie. Tampoco hacemos más, pero no puedo permitir que mis jugadores piensen que ya ganamos y ya pasamos.