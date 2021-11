"El recibimiento, no tengo palabras para poderlo expresar, y aparte llegan los jugadores y dicen 'quiere llorar, quiere llorar' y peor todavía. No tengo palabras, muy agradecido y me quedo corto, siempre busqué corresponder, no este recibimiento pero cuando tuve la oportunidad de estar aquí, trabajar, corresponder con el trabajo en el equipo para que ellos lograran lo que la gente espera que son las alegrías, era todo lo que buscaba hacer, trabajar, trabajar y trabajar, para agradecer con el equipo todo el apoyo que nos brindaban", dijo.