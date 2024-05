“No hay lana, trajimos a Jordy Caicedo y mientras lo vimos, porque Gignac cada día me sorprende, porque es un tipo súper profesional ; vamos a ir llevando poco a poco a Jordy que tiene 21 años y cuando Gignac ya le cuesta más trabajo, metamos un chavo que ya esté listo. De repente ellos se gastan 15 o 20 millones en dos jugadores, ¿por qué no me dijeron que había esa posibilidad?”, reprochó ‘Piojo’ Herrera en Faitelson sin censura .

“Llego al vestidor y lo comento, la presión que hay en Monterrey. Desafortunadamente tomaron la decisión 20 días después de ese partido, si después de ese partido me llama Culebro y me dice 'la cajeteaste', lo entiendes; pero después de 20 días, de tener pláticas viendo el refuerzo del equipo, jugadores y que te digan 'hasta aquí llegamos', eso sí me sacó de onda. No entendí, pero así es el futbol”.