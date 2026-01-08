Liga MX Top 10 de los mejores goles de Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario La Máquina dejará el estadio que fue su casa por algunos meses donde tuvo brillantes actuaciones.

Después de un gran 2025 de Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario, la Máquina regresará al Ciudad de los Deportes luego de que la UNAM no renovara el contrato con el conjunto celeste.

Y tras esta decisión recordamos algunos de los mejores goles que anotó Cruz Azul en el histórico Olímpico Universitario.

A lo largo de su estadía en casa de los universitarios, hubo golazos de chilena, de tiros de media distancia y de sombreritos que deslumbraron a los aficionados.

Entre las chilenas más recordadas fueron las de Ángel Sepúlveda y Charly Rodríguez.

‘Sepú’ se lució con su golazo ante León por la jornada 3 del Apertura 2025 cuando definió con una acrobacia y vencer al arquero rival.

La de Carlos Rodríguez se dio en el duelo frente a Santos Laguna en la fecha 5 del mismo torneo.

De igual forma el mediocampista mexicano ilusionó a la Máquina con un gol de sombrerito sobre el ‘Tala’ Rangel en los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Gonzalo Piovi también nos regaló un golazo desde fuera del área ante Santos Laguna.

Otros goles que dieron de que hablar en Cruz Azul mientras jugó en el Olímpico Universitario fueron en la Concacaf que le dieron un título internacional.